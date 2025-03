VfB Stuttgart in der Youth League: Termin für das Viertelfinale gegen den FC Barcelona steht fest

1 Für Trainer Nico Willig und die Stuttgarter U 19 geht es in der Youth League gegen den FC Barcelona. Foto: Baumann

Die U19 des VfB spielt am 2. April im Gazi-Stadion um den Einzug ins Final Four der Youth League – das eigentlich für diesen Tag geplante Regionalliga-Spiel der Stuttgarter Kickers wird verlegt. Die Details zu den Ansetzungen.











Die Drähte liefen heiß in den vergangenen Tagen – inzwischen aber steht fest, wann die U 19 des VfB Stuttgart auf den FC Barcelona trifft. Das Viertelfinale in der Youth League findet am 2. April im Gazi-Stadion auf der Waldau statt und ist laut der Homepage des europäischen Fußballverbandes Uefa auf 16 Uhr angesetzt. Damit spielen die VfB-Junioren am selben Tag wie die Profis, die an jenem Mittwoch um 20.45 Uhr im Halbfinale des DFB-Pokals RB Leipzig empfangen. Der Besuch beider Partien ist für VfB-Fans damit möglich, wenn auch nicht allzu viel Puffer dazwischen liegt.