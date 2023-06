So blüht Enzo Millot unter Sebastian Hoeneß auf

VfB Stuttgart in der Relegation

Enzo Millot

Der 20-jährige Franzose schießt den VfB mit zwei Treffern im Rückspiel beim Hamburger SV endgültig zum Klassenverbleib. Der neue Trainer hat ihm von Beginn an vertraut.









Schon vor dem Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV war klar: Sebastian Hoeneß, der Trainer des VfB Stuttgart, hat in seiner kurzen Amtszeit ziemlich viel richtig gemacht. Daran änderte sich auch am Montagabend nichts. Als ein herausragendes Beispiel für diese These taugt Enzo Millot.