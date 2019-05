1 Gewinnen Sie ein VIP-Paket für das Relegations-Heimspiel! Foto: Pressefoto Baumann

Gemeinsam mit Krombacher, dem Exklusiv-Partner des VfB Stuttgart, verlosen wir ein VIP-Paket für das Relegations-Heimspiel des Clubs mit dem Brustring.

Stuttgart - Noch steht der Gegner zwar nicht fest, doch an diesem Wochenende entscheidet sich, gegen wen der VfB Stuttgart am 23. Mai (20.30 Uhr) sein Relegations-Hinspiel vor ausverkauftem Haus in der Mercedes-Benz-Arena austrägt. Der SC Paderborn 07 oder der 1. FC Union Berlin streiten sich noch um den dritten Platz in der 2. Bundesliga, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt.

Sicher ist dagegen, dass Sie ein VIP-Paket für das Spiel gewinnen können! Dieses besteht aus zwei Haupttribünenkarten, Zugang zum VIP-Bereich vor, während und nach der Partie sowie einem Parkticket.

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am Freitag, 17. Mai, 15 Uhr. Die Teilnahme ist bis Montag, 20. Mai, 14 Uhr möglich. Wer teilnehmen möchte, der sendet eine E-Mail an diese Adresse mit dem Betreff „ VfB-Gewinnspiel“, dazu bitte Name, Anschrift und Telefonnummer. Mit der Zusendung Ihrer E-Mail akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Das Gewinnspiel wird in Kooperation mit der Krombacher Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Postfach 760, 57215 Kreuztal ausgerichtet.