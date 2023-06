1 HSV-Verteidiger Jonas David (links, im Duell mit VfB-Angreifer Tiago Tomas) droht das Rückspiel in der Relegation zu verpassen. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Der Hamburger SV geht trotz der deutlichen 0:3-Niederlage im Hinspiel kämpferisch in das entscheidende Rückspiel in der Relegation gegen den VfB Stuttgart an diesem Montag (20.45 Uhr/Liveticker). „Wir werden alles versuchen“, sagte HSV-Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz am Sonntag. Man habe Comeback-Qualitäten in der Vergangenheit schon des Öfteren unter Beweis gestellt, betonte der 47-Jährige und führte als Beispiel das Auswärtsspiel in dieser Saison beim 1. FC Heidenheim an. Damals im Februar machten die Hamburger aus einem 0:3 in der Schlussphase noch ein 3:3.