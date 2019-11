5 Nicolas Gonzalez (links) und Orel Mangala (rechts) vom VfB Stuttgart sind mit ihren jeweiligen Auswahlteams unterwegs. Foto: dpa/Tom Weller

Vor dem mit Spannung erwarteten Derby gegen den Karlsruher SC sind einige Profis des VfB Stuttgart dieser Tage mit ihren Nationalteams unterwegs. Ein Überblick.

Stuttgart - An diesem Wochenende steht wieder einmal eine Länderspielpause an – bereits zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit, aber auch zum letzten Mal im Kalenderjahr 2019. Auch der VfB Stuttgart muss in diesen Tagen deshalb auf einige Profis im Trainingsbetrieb verzichten.

Vor rund einem Monat debütierte Stürmer Nicolas Gonzalez für die argentinische Nationalmannschaft. Auch in diesem November darf der 21-Jährige wieder für die „Albiceleste“ auf Torejagd gehen. Der VfB-Angreifer ist jedoch nicht der einzige Profi der Weiß-Roten, der mit seiner nationalen Auswahl derzeit auf Reisen ist.

In unserer Bildergalerie haben wir diejenigen Spieler aus dem Profikader von Trainer Tim Walter aufgelistet, die dieser Tage mit ihren jeweiligen Nationalteams unterwegs sind. Klicken Sie sich durch!