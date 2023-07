1 Das tut weh: Silas Katompa (links) wird vom Wolfsburger Patrick Wimmer gebremst. Gegen Union Berlin will der Stürmer vom VfB Stuttgart wieder Fahrt aufnehmen. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Die Stuttgarter stecken nach acht sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga in der Krise, sportlich hakt es in allen Bereichen. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin analysieren wir die Probleme in drei Mannschaftsteilen. Folge 3: der Angriff.









Der Spielbeschleuniger arbeitet auf Hochtouren. 208 Sprints hat Silas Katompa in dieser Saison schon hingelegt – das sind die meisten beim VfB Stuttgart vor Naouirou Ahamada (198). Tief in die andere Spielhälfte soll der Stürmer dann eindringen, am besten hinter die meist engen gegnerischen Defensivketten gelangen. Oft geht Silas das Ganze energisch mit dem Ball am Fuß an, was sich an der Zahl seiner Dribblings zeigt: 34. Chris Führich, der es im VfB-Trikot am zweithäufigsten versucht, einen Gegner zu umspielen, kommt gerade mal auf die Hälfte.