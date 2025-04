VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga: Zwölf Punkte sind noch zu vergeben – kann der VfB Endspurt?

VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga

12 Der VfB im Saisonendspurt der vergangenen vier Jahre. Einmal gelang ein Sieg gegen den FC Bayern (o. li.), nach dem Remis gegen die TSG Hoffenheim ging es in die Relegation (o. r.). Emotional war die Rettung im Jahr 2022 (u. li.), 2021 gab es zum Abschluss eine unbedeutende Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart will in den letzten vier Saisonspielen Selbstvertrauen tanken für das Pokalfinale – und in der Liga noch Plätze gutmachen. Wie gut ist das Team im Endspurt? Ein Blick zurück.











So aufregend das 4:4 am Karsamstag in Berlin auch war – wirklich viel weiter hat es den VfB Stuttgart nicht gebracht. Nach dem Unentschieden beim 1. FC Union Berlin rangieren die Weiß-Roten nach wie vor auf Platz elf der Tabelle, haben 41 Punkte auf dem Konto und Rückstand auf die internationalen Startplätze. Auf Platz sechs (Conference League) sind es sechs Punkte. Auf Platz fünf (Europa League) sieben, auf Rang vier (Champions League) acht. Und jede Menge Teams mischen noch mit.