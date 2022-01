35 Fiel die gesamte Vorrunde mit einer schweren Schulterverletzung aus: Sasa Kalajdzic Foto: imago images/Revierfoto

Stuttgart - Gerade einmal vier Spieler im großen Kader des VfB Stuttgart haben es komplett verletzungs- und krankheitsfrei durch die erste Halbserie dieser Saison geschafft: Die beiden Japaner Wataru Endo, Hiroki Ito sowie Pascal Stenzel und Ömer Beyaz. Alle anderen hatten im vergangenen halben Jahr mit kleineren und größeren Verletzungen zu kämpfen oder sich mit dem Coronavirus infiziert. All das ein wesentlicher Grund, warum die Mannschaft tief im Kampf gegen den Abstieg steckt.

Die hohe Zahl an Ausfällen ist das eine. Doch wie steht es im Vergleich zu den anderen Mannschaften der Fußball-Bundesliga? Der Blog fussballverletzungen.com hat nun eine Hinrundenbilanz gezogen. Ergebnis: Der VfB ist die Mannschaft mit den zweitmeisten verletzungsbedingten Ausfällen. Insgesamt summiert sich die Zahl der Ausfalltage auf 1460, im Schnitt sind das knapp 42 pro Spieler. Nur Borussia Dortmund hat das Verletzungspech beziehungsweise Corona noch stärker erwischt. Am wenigsten von Verletzungen und Krankheiten betroffen waren Union Berlin, Mainz 05 und Arminia Bielefeld. Auffällig: Schon in der vergangenen Spielzeit belegte der VfB Stuttgart in diesem Ranking den zweiten Platz.

Mit knapp 32 Prozent machen Muskelverletzungen den Großteil aller Verletzungen in der Bundesliga aus. Gefolgt von Erkrankungen (26 Prozent), die im Wesentlichen auf die Pandemie zurückzuführen sind. Dabei wurden die mit Abstand meisten Coronafälle im zurückliegenden Dezember registriert – die Welle wird wohl so schnell nicht abflachen.

