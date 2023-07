VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga

1 In der Mercedes-Benz-Arena dürfen weiterhin keine Zuschauer bei den Spielen des VfB Stuttgart dabei sein. Foto: Baumann

Seit fast einem Jahr finden Geisterspiele statt – mit erheblichen Auswirkungen auch auf den Betrieb rund um die VfB-Arena. Welche das sind? Wir haben mit einigen Betroffenen gesprochen.









Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag um 15.30 Uhr Hertha BSC empfängt, wird das Szenario rund um die Mercedes-Benz-Arena dasselbe sein wie in den Monaten zuvor. Die Anfahrtswege leer, die Parkplätze verwaist, Kioske und Bierbuden verschlossen. Ein Stillleben. Die 250 Personen im und ums Stadion, die während des „Sonderspielbetriebs Fußball Bundesliga“ noch zulässig sind, könnten sich per Handschlag begrüßen. Wenn sie denn dürften.