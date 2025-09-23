VfB Stuttgart in der Europa League: Wohlgemuth: „Privileg, Deutschland international vertreten zu dürfen“

Der Sportvorstand des VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, fiebert dem Start in der Europa League entgegen – und freut sich auf attraktive Gegner.
Beim VfB Stuttgart blicken sie dem Start in die Europa League voller Vorfreude entgegen. „Es kribbelt, das merkt man in der ganzen Stadt“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor der Auftaktpartie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo bei RTL/ntv: „Es ist ein Privileg, Deutschland nach dem Pokalsieg nochmal international vertreten zu dürfen.“