VfB Stuttgart in der Europa League: „Wird ein Brett“ – so blickt Sebastian Hoeneß auf den Gegner

Der VfB Stuttgart empfängt Celta Vigo, Trainer Sebastian Hoeneß blickt mit viel Respekt auf den Gegner aus Galicien, der in der Liga aktuell Platz 15 belegt.
Madrid Vallecas, vergangenen Sonntag, 14 Uhr. Rayo Vallecano empfing den kommenden VfB-Gegner Real Club Celta de Vigo. Es wurde ein Spiel ohne jegliche Höhepunkte, von überschaubarem spielerischem Niveau und endete mit einem schmalen 1:1 als Endergebnis. Es gab nicht wirklich etwas zu sehen, was dem VfB Stuttgart die Sorgenfalten auf die Stirn treiben sollte.