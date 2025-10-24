VfB Stuttgart in der Europa League: „Wir haben zu wenige Punkte“ – das Rechnen beginnt

Der VfB steht früh unter Zugzwang – auch, weil durch die Tabellenkonstellation mehr Zähler als im Vorjahr zum Weiterkommen nötig sein könnten. Die Zahlen im Detail.
Drei Spiele, drei Punkte, Platz 29 – der Blick auf die Tabelle der Europa League macht derzeit wenig Spaß aus Sicht des VfB Stuttgart. Das gilt auch für den Trainer. „Wir haben zu wenige Punkte“, sagte Sebastian Hoeneß nach dem 0:1 bei Fenerbahce Istanbul, „das erhöht natürlich den Druck für die nächsten Spiele.“ Denn: Das Weiterkommen ist das erklärte Ziel des VfB – derzeit wäre man aber ausgeschieden. Platz 24 ist nötig für das Erreichen der Play-offs, Platz 8 für die direkte Qualifikation für das Achtelfinale und damit das Vermeiden der Zusatzspiele im Februar. In der Vorsaison waren hierfür zehn respektive 14 Punkte nötig.