VfB Stuttgart in der Europa League: Wie der VfB vom Festabend auf den Alltag umschaltet

Nach dem internationalen Gala-Auftritt bei Celtic Glasgow ruft die Bundesliga in Heidenheim – für die Stuttgarter soll das jedoch keinen Unterschied ausmachen.
Da ist selbst der Doppeltorschütze noch einmal aufgesprungen. Bilal El Khannouss, der sich nach seiner Auswechslung mit Applaus eine dicke Jacke an- und die Kapuze übergezogen hatte, lief am Spielfeldrand entlang – um Tiago Tomas nahe zu sein und ihm zu gratulieren. Denn der Stürmer hatte gerade den 4:1-Endstand bei Celtic Glasgow erzielt. Ein sportlich wichtiger Treffer war das für den VfB Stuttgart, da er das Tor zum Achtelfinale der Europa League noch weiter aufstieß. Es war aber auch ein bedeutsamer Treffer für den Portugiesen, weil er nach dem Tod seines Vaters im Januar schwere Wochen durchmacht. Da helfen persönliche Glücksmomente und Zuspruch anderer, um sie besser durchzustehen.