VfB Stuttgart in der Europa League: Nur nicht täuschen lassen – so blickt der Sportchef auf Celta Vigo

Die Erinnerung ist noch frisch, doch Fabian Wohlgemuth will das Testspiel gegen Celta Vigo im vergangenen Juli nicht als Maßstab für die Europa-League-Begegnung mit dem spanischen Erstligisten an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) nehmen. „Das war ein Spiel in der Vorbereitungsphase mit zwei Eigentoren und eigenwilligen Spielzeiten. Daher lässt es nicht sehr viele Rückschlüsse zu und sie wären mehr als gewagt“, sagt der Sportvorstand des VfB Stuttgart.