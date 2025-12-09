VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv: Hier wird das Spiel übertragen

1 Sebastian Hoeneß möchte mit dem VfB auch das dritte Heimspiel der aktuellen Europa-League-Saison siegreich bestreiten. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart in der Europa League Maccabi Tel Aviv. Wo das Spiel zu sehen ist, erfahren Sie hier.











Nach der Bundesliga ist vor der Europa League. Der VfB Stuttgart will am Donnerstagabend gegen Maccabi Tel Aviv (18.45 Uhr/Liveticker) den nächsten Sieg im internationalen Geschäft einfahren. Die Partie wird jedoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Ab 18.25 Uhr geht RTL+ auf Sendung, 20 Minuten später beginnt das Spiel. Kommentator für das Einzelspiel ist Robby Hunke.