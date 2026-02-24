Live-Übertragung: Wo das Rückspiel gegen Celtic im TV zu sehen ist

1 Durch das 4:1 im Hinspiel hat der VfB ein Fuß im Achtelfinale, darf das Rückspiel aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Der VfB Stuttgart möchte ins Achtelfinale der Europa League einziehen. Hier erfahren Sie, wer das Rückspiel der Play-offs überträgt.











Link kopiert



Vielleicht herrscht bei dem ein oder anderen Stuttgarter noch Frust über das 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Sonntag. Der Mannschaft und ihrem Trainer Sebastian Hoeneß bleibt dagegen keine Zeit, sich weiter damit zu beschäftigen. Die Vorbereitung für das Rückspiel der Europa-League-Play-offs am Donnerstagabend gegen Celtic Glasgow (18.45 Uhr/Liveticker) läuft bereits. Mit dem 4:1-Sieg im Hinspiel hat der VfB Stuttgart sich in eine gute Ausgangslage gebracht. Welche Anbieter die Partie am Donnerstag übertragen, erfahren Sie hier.