VfB Stuttgart in der Europa League: „Eins mit Sternchen“ – Ermedin Demirovic im Hoch

Der VfB-Stürmer befindet sich in starker Form – und gegen Celta Vigo ist der 27-Jährige nicht nur als Torjäger gefordert.
Es läuft. Fünf Torbeteiligungen (vier Treffer, eine Torvorlage) in den vergangenen fünf Pflichtspielen sind ein klarer Beleg für die starke Form von Ermedin Demirovic. Und die Kapitänsbinde hat der Mittelstürmer des VfB Stuttgart zuletzt ebenfalls getragen. Das beflügelt ihn. „Jedes Tor, jedes gute Spiel gibt einem Selbstvertrauen“, sagt Demirovic vor der Europa-League-Partie gegen Celta Vigo an diesem Donnerstag (21 Uhr/Liveticker) in der MHP-Arena.