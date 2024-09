VfB Stuttgart in der Champions League: Wo es jetzt noch Tickets für die Heimspiele gibt

VfB Stuttgart in der Champions League

1 Am 1. Oktober empfängt der VfB in der MHP-Arena Sparta Prag zum ersten Heimspiel in der Champions League in dieser Saison – und das vor vollen Rängen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Alle vier Partien des VfB vor heimischer Kulisse in der Königsklasse sind ausverkauft. Wo man noch Chancen auf Rückläufer und Restkarten hat – und womit Anbieter und Käufer von überteuerten Tickets rechnen müssen.











Die Rückkehr des VfB Stuttgart auf die internationale Bühne nach elf Jahren steht bevor – und sorgt beim Anhang für große Euphorie: Die Nachfrage für die vier Champions-League-Heimspiele in den kommenden Monaten übersteigt das Angebot an Eintrittskarten bei Weitem, weshalb die Preise abseits der offiziellen und legalen Kanäle in die Höhe schießen.