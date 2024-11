VfB Stuttgart in der Champions League: Roter Stern Belgrad: heißblütig, fanatisch – und einst sehr erfolgreich

1 Die Fans von Roter Stern Belgrad, hier im Stadtderby gegen den Rivalen Partizan, gelten als heißblütig. Foto: IMAGO/Aleksandar Djorovic

Mit dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister von 1991 blickt Roter Stern Belgrad auf eine ruhmreiche Geschichte zurück. Doch der Club ist auch für seine in Teilen nationalistische Fanszene bekannt.











Der Tross des VfB ist inzwischen in der Stadt, da hat Vladan Milojevic in den Katakomben des 60 000 Fans fassenden Stadions Rajko Mitic auf der offiziellen Pressekonferenz ein Kompliment für seine Gäste parat. „Stuttgart hat ein tolles Team – und spielt in einer der besten Ligen Europas oben mit“, sagt der Trainer von Roter Stern Belgrad, der an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen den VfB ein entscheidendes Spiel vor der Brust hat im heimischen „Marakana“ vom Balkan, wie die Fans ihr einst 100 000 Besucher fassendes Stadion in Anlehnung an das Original in Rio liebevoll nennen.