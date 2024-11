VfB Stuttgart in der Champions League: Millionenspiel Königsklasse – die vier Einnahmequellen des VfB

1 Das erste Heimspiel dieser Saison in der Königsklasse: Ermedin Demirovic, Enzo Millot und Deniz Undav (von links) bejubeln die frühe Führung gegen Sparta Prag. Am Ende heißt es 1:1. Foto: Baumann

Neben den Uefa-Prämien verdienen die Stuttgarter in der Champions League an weiteren Stellen viel Geld. Ein Blick auf die Dimensionen und Beträge – von denen ein Teil aber wieder zurück an die Spieler fließt.











Link kopiert



An diesem Mittwoch geht in Bad Cannstatt wieder das Flutlicht an, wenn der VfB Stuttgart in der Champions League um 21 Uhr Atalanta Bergamo empfängt. Das Ergebnis? Völlig offen. Fest steht aber schon jetzt, dass das Team von Sebastian Hoeneß wieder einmal vor vollen Rängen antreten wird – was neben einer besonderen Atmosphäre auch für eine ordentliche Stange Geld in den VfB-Kassen sorgen wird. Die Ticketverkäufe sind dabei nur eine von mehreren Einnahmequellen in der Königsklasse, die schon jetzt ein höchst lukrativer Wettbewerb für den VfB ist. Die einzelnen Bereiche im Überblick.