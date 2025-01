VfB Stuttgart in der Champions League: Gelingt Slovan eine Sensation? Das sagt der Trainer über den VfB

9 Vladimir Weiss, der Trainer von Slovan Bratislava, geht die Herausforderung gegen den VfB Stuttgart mit großer Routine an. Foto: Imago/Branislav Racko

Die Mannschaft aus Bratislava hat in der Königsklasse noch keinen Punkt geholt. Das soll sich am Dienstagabend ändern – ausgerechnet gegen die Stuttgarter.











Vladimir Weiss geht die Begegnung mit dem VfB Stuttgart äußerst routiniert und sehr pragmatisch an. Seine Aufstellung steht zwar, aber verraten will sie der Trainer von Slovan Bratislava nicht. Er weiß den Champions-League-Gegner an diesem Dienstag (21 Uhr) auch einzuschätzen, aber konkrete Schwachpunkte will er nicht nennen. „Wie Real Madrid oder Manchester City hat auch der VfB Schwächen“, sagt der 60-jährige Fußballlehrer, „wir wollen unsere ersten Punkte in diesem Wettbewerb holen und uns muss eine Sensation gelingen.“