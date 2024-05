Diese Clubs sind in der Königsklasse sicher dabei

VfB Stuttgart in der Champions League

1 Bayern München und Real Madrid sind fester Bestandteil der europäischen Königsklasse. Foto: AFP

Der VfB Stuttgart geht in der kommenden Saison erstmals nach 14 Jahren wieder in der Champions League an den Start. Wir geben einen Überblick über die bereits sicher qualifizierten Teilnehmer.











Die Saison 2023/24 neigt sich in den europäischen Fußballligen dem Ende entgegen und viele Entscheidungen für die kommende Saison sind bereits gefallen. Unter anderem, dass der VfB Stuttgart erstmals seit 14 Jahren wieder in der Champions League an den Start gehen wird. Viele VfB-Fans schauen deshalb gebannt auf die möglichen Gegner. Ein Großteil der 36 Startplätze ist bereits vergeben. Der Überblick: