VfB Stuttgart in der Bundesliga: Warum das Rennen um Europa so eng ist

1 Der SV Werder Bremen mit Romano Schmid (in grün) ist zu einem Konkurrenten des VfB Stuttgart um Atakan Karazor herangereift. Foto: imago/Nordphoto

Der Kampf um die Europapokal-Plätze in der Bundesliga ist in vollem Gange – er ist mit Blick auf die Tabelle ein enger und harter. Was zeichnet die zahlreichen Konkurrenten des VfB Stuttgart aus?











Nick Woltemade wusste um die Bedeutung des 3:1-Siegs am vergangenen Sonntag beim 1. FC Heidenheim. Spontan und tief abgestürzt war der VfB Stuttgart nach den Spielen am Freitag und Samstag in der Bundesliga-Tabelle – weshalb der Dreier im Rennen um die Europapokalplätze von enormer Wichtigkeit war. Auch auf Sicht, um diese Botschaft an die Konkurrenz zu senden: Hey, wir sind da, da oben. Und: Mit uns ist zu rechnen. Oder, um es mit VfB-Stürmer Woltemade zu sagen: „Nach den bisherigen Partien an diesem Spieltag waren wir Elfter, das sah noch nicht so gut aus.“