Mit dem gegen Sieg gegen Bremen hat der VfB Stuttgart bereits 14 Punkte auf dem Konto. Wir zeigen, wie diese Startbilanz im Vergleich zu den früheren Spielzeiten in der Bundesliga ausfällt.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart war in den vergangenen Jahren nicht unbedingt bekannt dafür, gut in eine Bundesliga-Saison zu starten. In den letzen zehn Spielzeiten im Fußball-Oberhaus standen die Schwaben nach zehn Spieltagen sechs Mal auf Platz 14 – oder sogar noch weiter unten im Tabellenkeller.

In dieser Saison sieht das allerdings etwas anders aus. Mit 14 Punkten aus zehn Partien – einer Zeit, bei der man die Leistungen der Teams schon in etwa einordnen kann – befindet sich der VfB Stuttgart derzeit in der oberen Tabellenhälfte. Seit 2008, also in den letzen zehn Bundesliga-Saisons, hatten die Schwaben zu diesem Zeitpunkt nur in zwei Spielzeiten mehr Punkte auf dem Konto.

