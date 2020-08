18 Pellegrino Matarazzo und der VfB Stuttgart freuen sich auf den Bundesliga-Start. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

In wenigen Wochen geht es für den VfB Stuttgart in der Bundesliga los. Nun wurden die ersten Spieltage von der DFL exakt terminiert.

Stuttgart - Der Countdown für den VfB Stuttgart läuft: Von September an darf sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo in der höchsten deutschen Spielklasse mit der Crème de la Crème des nationalen Fußballs messen.

An diesem Freitag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt am Main die ersten Spieltage der Saison exakt terminiert. Zumindest bis in den Herbst hinein herrscht nun für die Verantwortlichen des Vereins mit dem Brustring Klarheit ob der Bundesliga-Begegnungen. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ist indes noch nicht terminiert – schließlich müssen an diesem Samstag im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ zunächst einige Landespokalsieger ermittelt werden. So etwa auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Gewinner im September auf den VfB Stuttgart treffen wird.

Die exakt terminierten VfB-Spiele im Überblick:

1. Spieltag: VfB Stuttgart – SC Freiburg (Samstag, 19. September, 15.30 Uhr)

2. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart (Samstag, 26. September, 15.30 Uhr)

3. Spieltag: VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen (Samstag, 3. Oktober, 15.30 Uhr)

4. Spieltag: Hertha BSC – VfB Stuttgart (Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr)

5. Spieltag: VfB Stuttgart – 1. FC Köln (Freitag, 23. Oktober, 20.30 Uhr)

6. Spieltag: FC Schalke 04 – VfB Stuttgart (Freitag, 30. Oktober, 20.30 Uhr)

7. Spieltag: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt (Samstag, 7. November, 15.30 Uhr)

8. Spieltag: TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart (Samstag, 21. November, 15.30 Uhr)

Wann der schwäbische Traditionsverein in der kommenden Bundesliga-Saison 2020/21 auf welchen Gegner trifft und an welchen Spieltagen die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo Heimrecht genießt, zeigen wir in der Bildergalerie.