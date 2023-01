1 Den VfB in der Kneipe sehen? Wir haben eine Übersicht. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Wer keine Karten für Spiele des VfB Stuttgart bekommen hat, dem bleibt immerhin die Kneipe. Wir liefern einen Überblick über zahlreiche Bars und Kneipen in Stuttgart und der Region, die die Spiele zeigen.















Link kopiert

Die Bundesliga läuft auf Hochtouren. Der Run auf die Tickets ist wieder groß, das Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin wird vor vollem Haus stattfinden.

Wer die Spiele des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal nicht im Stadion verfolgen will oder kann, aber auch nicht alleine auf dem Sofa sitzen will, der findet in Stuttgart und der Region eine Vielzahl von Kneipen und anderen Lokalitäten, die die Spiele live übertragen.

Im frei empfangbaren Fernsehen sind die Spiele nicht live zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt weiterhin einen Teil der Partien, darunter auch die Samstags-Konferenz. Der Streaming-Dienst DAZN hat ebenfalls ein großes Paket gekauft. Hier werden unter anderem alle Freitagsspiele übertragen.

In unserer Liste sehen Sie, in welchen Kneipen und anderen Lokalitäten der Region die Spiele des VfB Stuttgart gezeigt werden. Die interaktive Karte zeigt Ihnen direkt, wo sich diese befinden.

Kneipen und Bars in der Stuttgarter Innenstadt

Classic Rock Café

Schellingstraße 7

70174 Stuttgart

Tel.: 0711 2348858

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN (Freitag & Samstag)

Wirtshaus Troll

Hasenbergstraße 37

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 611761

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Zum Dortmunder

Silberburgstraße 132

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 50454844

Folgende Spiele werden übertrage: Spiele auf Sky und DAZN

Seekneiple

Rotebühlstraße 89

70178 Stuttgart-West

Tel.: 0711 610534

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Annas Treff

Kolbstraße 17

70180 Stuttgart-SüdTel.: 0711 3803333

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Kneipen und Bars in den Stuttgarter Stadtbezirken

Alte Schule

Gablenberger Hauptstraße 128

70186 Stuttgart-Ost

Tel.: 0711 465234

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

The Corner

Wilhelmstraße 1

70372 Stuttgart

Tel.: 0711 500 50 88

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Pfiff

Bahnhofstraße 14

70372 Stuttgart

Tel.: 0711 465234

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Palm Beach

Mercedes Straße 73b

70372 Stuttgart-Bad Cannstatt

Tel.: 0711 16221199

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Vereinsgaststätte Ailenbergblick

Hafenbahnstraße 25

70329 Stuttgart-Obertürkheim

Tel.: 0711 69963735

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky

Zum Vogel

Großglocknerstraße 61

70327 Stuttgart-Untertürkheim

Tel.: 0711 93328518

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Im Eimer

Steiermärker Straße 90

70469 Feuerbach

Tel.: 0711 850295

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Maulwurf

Möhringer Landstraße 9

70563 Stuttgart-Vaihingen

Tel.: 0711 6732406

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Vaihinger Drive

Hauptstraße 51

70563 Stuttgart-Vaihingen

Tel.: 0711 9018213

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Filderhöhe Degerloch

Epplestraße 51

70597 Stuttgart-Degerloch

Tel.: 0711 7657107

Kneipen und Bars im Landkreis Böblingen

Bei Inge und Hansi im Adler

Hinterer Zwinger 3

71229 Leonberg

Tel.: 07152 7640316

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

s´Cafe

Turmgasse 7

71063 Sindelfingen

Tel: 07031 815441

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky, Amazon sowie ÖR

Kneipen und Bars im Landkreis Esslingen

Sportcafé AnnyWay

Jacob-Brodbeck-Straße 10

70794 Filderstadt

Tel.: 0711 95873534

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Bistro Vis a Vis

Bernhäuser Hauptstr.43

70794 Filderstadt-Bernhausen

Gezeigt werden alle Partien auf SKY und DAZN

Tel.: 0711 702722

Gaststätte Kuck-Guck

Inhaber Volker Müller

Ottilienplatz 1 73728 Esslingen

Tel: 0711 75878952

Gezeigt werden alle VfB-Partien und Champions League Spiele auf DAZN

Kneipen und Bars im Landkreis Ludwigsburg

Café Bistro Courage

Eltinger Straße 2

70839 Gerlingen

Tel.: 07156 23300

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

OOPS American Sports Bar

Maybachstr. 6

71634 Ludwigsburg

Tel.:07141 220888

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Kneipen und Bars im Rems-Murr-Kreis

Zamma

Untere Hauptstraße 10

73630 Geradstetten/Remshalden

Tel.: 07151 1693270

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

kick and rush

Wilhelmstraße 15

71522 Backnang (Rems-Murr-Kreis)

Tel: 0172 7215137

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Sportsbar Kalaluna

Hammerschlag 26

73614 Schorndorf (Rems-Murr-Kreis)

Tel.: 07181 64477

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weiterer Umkreis

Palm Beach Pforzheim

Wilferdinger Str. 66

75179 Pforzheim

07231 568090

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Ihre Kneipe ist nicht dabei? Informationen sind nicht korrekt? Schreiben Sie uns gern eine Mail.