1 Künftig werden weiterhin fünf Auswechslungen erlaubt sein. Foto: IMAGO/Markus Fischer

Auch künftig werden die Profiteams in Deutschland bis zu fünf Auswechslungen pro Spiel durchführen können. Dies teilte die DFL am Montag mit.















Den Mannschaften der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga werden auch künftig fünf Auswechslungen bei drei Gelegenheiten plus der Halbzeitpause zur Verfügung stehen. Das beschlossen die Vertreter der Profiklubs bei der Versammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag in Wiesbaden. Damit wird die Regelung, die seit Frühjahr 2020 gilt, „ohne zeitliche Begrenzung“ verlängert.

Derweil setzen die deutschen Fußball-Profiklubs künftig auf einheitliche Kriterien in Sachen Nachhaltigkeit. Die Erst- und Zweitligisten einigten sich am Montag bei ihrer Versammlung in Wiesbaden darauf, eine verbindliche Nachhaltigkeits-Richtlinie in ihrer Lizenzierungsordnung zu verankern. Die Klubs haben sich einstimmig auf ein mehrstufiges Modell geeinigt und Mindestkriterien verabschiedet. „Das Thema Nachhaltigkeit liegt allen Klubs am Herzen“, sagte DFL-Chefin Donata Hopfen.