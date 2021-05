VfB Stuttgart in der Bundesliga

25 Wataru Endo (links) und Nicolas Gonzalez zählen zu den Notenbesten beim VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Bundesliga-Saison 2020/21 ist Geschichte. Zeit also, um zu schauen, welcher VfB-Profi laut unserer Redaktion und den Lesern bei den „Noten für die Roten“ in dieser Spielzeit am besten abgeschnitten hat.

Stuttgart - Der Verein und auch die Fans können überwiegend zufrieden auf die Spielzeit 2020/21 zurückblicken. Das vorgegebene Ziel – der Klassenerhalt – war eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr. Als Mannschaft wussten die Schwaben trotz kleineren Schwächephasen über die ganze Saison durchaus zu überzeugen. Der Aufsteiger steht am Ende mit 45 Punkten auf einem guten neunten Platz.

Nach jedem Spiel des VfB hat unsere Redaktion die Leistungen der Spieler mit Schulnoten bewertet. Auch die Leser konnten in unserem Tool „Noten für die Roten“ über die Leistungen der VfB-Profis abstimmen. Eine Note erhält ein Spieler aber erst ab einer Spielzeit von 15 Minuten. Somit erhielten beispielsweise Lilian Egloff, Momo Cisse, oder Hamadi Al Ghaddioui in dieser Saison keine Note – obwohl sie Kurzeinsätze hatten.

So werden die Noten errechnet

Wir haben jetzt die Durchschnittsnoten der Spieler errechnet. Dafür haben wir für jeden Profi den Durchschnitt aller Lesernoten und den Durchschnitt der Noten aus unserer Redaktion ermittelt. Der Schnitt aus diesen beiden Noten ergibt dann die Durchschnittsnote eines Spielers.

In unserer Bildergalerie können Sie sich ansehen, welche VfB-Profis, unserer und Ihrer Meinung nach, in dieser Saison am besten gespielt haben. Klicken Sie sich durch!

