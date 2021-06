VfB Stuttgart in der Bundesliga

18 Pellegrino Matarazzo und der VfB Stuttgart freuen sich auf die neue Bundesliga-Saison. Foto: dpa/Tom Weller

Der Spielplan für die Bundesliga-Saison 2021/22 steht fest. Wir zeigen, wann der VfB Stuttgart auf welchen Gegner trifft.

Stuttgart - Das Warten für viele Fans und Verantwortliche des VfB Stuttgart hat ein Ende: An diesem Freitag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Rahmenspielplan für die Bundesliga-Saison 2021/22 veröffentlicht.

In der vergangenen Spielzeit belegte der schwäbische Traditionsverein in der höchsten deutschen Spielklasse den neunten Rang. Nun steigt die Vorfreude auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Vorbereitung hierauf startet im Juli, wenn das Team von Pellegrino Matarazzo unter anderem ein Trainingslager im österreichischen Kitzbühel absolvieren wird.

Bochum und Fürth zurück in der Bundesliga

Von Mitte August an bekommt es der VfB in der Beletage des deutschen Fußballs mit der Crème de la Crème des Landes zu tun und trifft unter anderem auf die Champions-League-Teilnehmer FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg. Doch auch die Aufsteiger VfL Bochum und SpVgg Greuther Fürth versprechen attraktive Begegnungen für den Club aus Cannstatt.

Wann der Verein mit dem Brustring auf welchen Gegner trifft und an welchen Spieltagen die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo Heimrecht genießt, zeigen wir in der Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!