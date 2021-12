VfB Stuttgart in der Bundesliga

18 Wataru Endo und der VfB Stuttgart starten im Januar in die Rückrunde. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart befindet sich derzeit in einer kurzen Winterpause – doch schon bald geht es für das Team von Pellegrino Matarazzo in der Bundesliga weiter. Ein Überblick.















Stuttgart - Nach dem 0:1 beim 1. FC Köln am vergangenen Sonntag überwintert der VfB Stuttgart mit 17 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Dieser Tage befindet sich die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo in einer sehr kurzen Weihnachtspause – denn schon früh im Januar wartet auf die Weiß-Roten der Auftakt in die Rückrunde.

Dann geht es in den anstehenden 17 Partien um den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse. Den Auftakt macht das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth. Doch im weiteren Verlauf bekommt es der VfB Stuttgart natürlich auch mit den Größen der Liga zu tun, etwa dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

