Darum ist der VfB im Schlussspurt so stark

VfB Stuttgart in der Bundesliga

7 Jubel nach dem 2:2 gegen Mönchengladbach: Der VfB ist ein Meister der späten Tore. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart ist die Mannschaft der letzten Minuten. Warum es dem Aufsteiger so oft gelingt, einen Rückstand auszubügeln.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Uhr zeigte die vierte Minute der Nachspielzeit, als ein letzter langer Ball in den Mönchengladbacher Strafraum gesegelt kam. Ehe Sasa Kalajdzic zum Kopfball hochstieg, dabei zu Fall kam (oder zu Fall gebracht wurde, je nach Sichtweise) und der VfB Stuttgart durch einen umstrittenen Foulelfmeter doch noch zum Ausgleich durch Silas Wamangituka kam. In der sechsten Minute der Nachspielzeit. Direkt danach war Schluss, der Jubel bei den Weiß-Roten entsprechend groß. Was gibt es Schöneres als späte Tore?