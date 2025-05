1 Die Fans fiebern dem Finale entgegen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht im Pokalfinale in Berlin – und ein Künstler aus Stuttgart ist sich ziemlich sicher, wie das am Samstag enden wird.











Link kopiert



Seit Wochen dreht sich beim VfB Stuttgart (gefühlt) alles um das eine Spiel: An diesem Wochenende ist es soweit. In Berlin steigt am Samstagabend das Finale im DFB-Pokal – und der VfB hat nach 17 Jahren wieder die Chance auf einen Titel. Das letzte Mal, dass der VfB den Pokal geholt hat, ist sogar ganze 28 Jahre her.