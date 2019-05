Katzenbachsee und Steinbachsee in Stuttgart-Vaihingen Der Verkauf zweier Seen treibt die Leute um

Noch immer ist unklar, ob die EnBW den Katzenbachsee und den Steinbachsee in Stuttgart-Vaihingen an private Interessenten oder an die Stadt verkauft. Die Lokalpolitik macht sich Sorgen um die Zukunft des Naherholungsgebiets.