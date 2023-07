1 Nach dem 0:5 in Dresden bekam der VfB 2016 schnell wieder die Kurve. Foto: Baumann

Das 1:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden weckt Erinnerungen an das schlimme 0:5 von Dresden im Oktober 2016. Was die aktuelle Situation mit dem Debakel aus der Aufstiegssaison verbindet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Noch ein paar Tage hat der VfB Stuttgart Zeit, seine erste Saisonniederlage zu verarbeiten und Lehren daraus zu ziehen. Die zweiwöchige Länderspielpause passte Tim Walter nach dem 1:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden zwar anfangs nicht in den Kram, weil der Trainer möglichst schnell die Scharte auswetzen wollte, aber die Phase vor dem nächsten Spiel am Sonntag gegen Holstein Kiel bietet die Gelegenheit, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Neun Spieltage sind absolviert und der Zweitligist liegt mit 20 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz – besser als vor drei Jahren, als der Traditionsverein ebenfalls um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga kämpfte. Ein Blick zurück, der Fortschritte erkennen lässt.