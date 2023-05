Warum sich an Orel Mangala die große VfB-Problematik zeigt

42 In unserer Bildergalerie zeigen wir die Impressionen aus dem Trainingslager des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Beim VfB Stuttgart hofft man schon bald auf einen Orel Mangala in Topform. Die Tage in Spanien sollen helfen, damit der Belgier seinen Rhythmus findet. Kann das gelingen?









Marbella - Das Spiel mit Orel Mangala ist ein anderes. Ein besseres. Sagt der Trainer. Pellegrino Matarazzo denkt dabei an einen formstarken Mangala. Wie in der Vorsaison, als der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart mit seiner Ballsicherheit und seiner Ballfertigkeit das Spiel des Fußball-Bundesligisten austarierte und neue Möglichkeiten schuf – in der Spieleröffnung und im Umschalten nach vorne aus der Defensivzentrale heraus.