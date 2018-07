VfB Stuttgart im Trainingslager Verstärkung im Team hinter dem Team

Von Philipp Maisel 29. Juli 2018 - 10:00 Uhr

Für die komplette Vorbereitung hat sich der VfB Stuttgart Verstärkung in das Athletikteam geholt. Der neue Mann ist beileibe kein Unbekannter: Tobias Unger.





Grassau - Mit einem Kader von 23 Spielern ist der VfB Stuttgart in das Trainingslager nach Grassau am Chiemsee gereist. Das Team hinter dem Team ist ähnlich gut aufgestellt. Neben Trainer Tayfun Korkut und seinen Co-Trainern Steven Cherundolo und Ilija Aracic sind mehrere Mitarbeiter der Pressestelle dabei, dazu kommen die Physios sowie die Mitarbeiter der Scouting- und Analyseabteilung.

Auch Athletiktrainer Matthias Schiffers hat Verstärkung bekommen: Tobias Unger. Der mehrfache Deutsche Meister im Sprint, der auch an Weltmeisterschaften und der Olympiade teilgenommen hat, ist bereits seit dem Vorbereitungsstart vor gut drei Wochen fester Bestandteil des Teams. „Er ist eine gute Unterstützung“, so Korkut. Bisher war Unger vor allem im Kraftraum auf dem Vereinsgelände stark eingebunden, nun auch auf dem Platz in Grassau.

Unger, der gegen Ende seiner Leichtathletikkarriere für den VfB Stuttgart startete, ist bereits lange im Verein tätig, betreute seit 2014 vornehmlich die Jugendmannschaften. „Er kommt aus dem eigenen Haus, das ist für mich immer wichtig“, so Korkut. Man müsse nicht immer jemanden von außen dazu holen, meint er. Zumindest bis zum Ende der Vorbereitung wird Unger dabei bleiben. Ob auch darüber hinaus, ist noch nicht abzusehen.