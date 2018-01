VfB Stuttgart Michael Reschke über weitere Transfers und andere Details

Von Philipp Maisel und Heiko Hinrichsen 06. Januar 2018 - 15:10 Uhr

La Manga - VfB-Sportchef Michael Reschke hat im Trainingslager des VfB Stuttgart im spanischen La Manga mehrere Vertragsverlängerungen im Funktionsteam bekanntgegeben, darunter die Verlängerungen von Athletiktrainer Schiffers (bis 2019) und mehreren Scouts, darunter Erwin Hadewicz. Teampsychologe Philipp Laux wird den Verein allerdings zum Saisonende „auf eigenen Wunsch“ verlassen. „Ich möchte mich anderen Aufgaben widmen, nachdem ich jetzt zehn Jahre nach meiner aktiven Karriere in verschiedenen Funktionen im Fußball-Business weiter tätig war“, so Laux.

Sportchef Reschke hat zu weiteren Themen ausführlich Stellung bezogen. Seine Aussagen haben wir kompakt zusammengefasst.

Michael Reschke über … die Atmosphäre im Trainingslager

„Die Mannschaft macht auf dem Trainingsplatz einen Top-Eindruck. Ich weiß, dass das momentan alle 18 Bundesligisten über den Stand ihrer Vorbereitung sagen werden. Doch wie es hier in La Manga läuft, ist schon außergewöhnlich. Es läuft harmonisch, gewissenhaft und zielgerichtet. Wir haben hier eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre.“

Michael Reschke über … seine Arbeit als Manager

„Ich bin jetzt ein halbes Jahr in Stuttgart und es macht mir beim VfB totalen Spaß. Ich habe ja in Leverkusen und beim FC Bayern über viele Jahre Erfahrung sammeln dürfen – und nehme den VfB als ausgezeichnet aufgestellten Club wahr. Das betrifft das Trainerteam, aber auch das Funktionsteam hinter der Mannschaft, die Presseabteilung, alle Mitarbeiter vom Teambetreuer Günther Schäfer, der in La Manga bei der Organisation der Testspiele einen klasse Job gemacht hat, bis hin zum Busfahrer. Beim VfB herrscht ein guter, frischer Geist.“

Michael Reschke über … Transfers in der Winterpause

„Stand heute liegt die Wahrscheinlichkeit bei 75 Prozent, dass wir in der Winterpause auf dem Transfermarkt nichts mehr machen werden. Es kann aber sein, dass wir beispielsweise durch Verletzungen in den ersten Spielen noch gezwungen werden, zu reagieren. Dafür haben wir bis zum 31. Januar Zeit – und sind auch für diesen Fall vorbereitet. Wir wissen, welche Wünsche und Vorstellungen wir haben, wenn noch etwas passiert.“

Michael Reschke über … Holger Badstuber

„Dass der Holger mit Adduktoren-Beschwerden abgereist ist, ist ein Wermutstropfen, aber auch eine Vorsichtsmaßnahme. In den beiden Testspielen gegen Enschede und Oostende hätte er sowieso nicht mitmachen können. Also haben wir gesagt: ‚Fliege nach München und lass dich beim Arzt durchchecken‘. Über eine Verlängerung seines Vertrages haben wir mit Holger bisher noch nicht gesprochen, weil das aktuell nicht seine Priorität ist. Sein Hauptthema ist es, seinen Körper in den Griff zu bekommen, wieder stabil gesund zu sein. Sportlich steht es außer Frage, dass er uns bisher sehr geholfen hat. Wir brauchen ihn, denn er besitzt eine tolle Mentalität, kann auch die anderen Spieler mitreißen.“

Michael Reschke über … Die Rechtsverteidiger-Thematik

„Das Rechtsverteidiger-Thema ist eigentlich Wahnsinn. Ganz unabhängig vom VfB Stuttgart, da muss man nur zu Nationalmannschaft schauen. Was glauben Sie, wie froh Joachim Löw ist, dass Joshua Kimmich da spielt, der eigentlich ein Achter ist. Der internationale Markt auf dieser Position ist Irrsinn. Wir sind sehr froh, dass wir Andreas Beck verpflichten konnten. Wir sind mit der Situation zufrieden und sehen im Moment keine realisierbare Option, hier tätig zu werden.“

Michael Reschke über … André Schürrle

„Wir haben in keiner Sekunde mit Schürrle gesprochen. Nicht, weil er kein guter Spieler ist. Aber für uns in der Betrachtung, wie wir den Kader sehen, hat er keine Rolle gespielt.“

Michael Reschke über … die Vertragsverlängerung mit Benjamin Pavard

„Ich möchte über Vertragsinhalte nicht detailliert sprechen. Wir sind sehr froh darüber, wie Benji sich klar bekannt hat. Wir haben eine Lösung gefunden, mit der sowohl wir als auch der Spieler sehr gut leben können.“

Michael Reschke über … Carlos Mané

„Wir wollen noch gar nicht an die kommende Saison denken. Die Spanne der Möglichkeiten, die entstehen kann, hängt ganz entscheidend davon ab, wie er jetzt in der Rückrunde spielt. Er ist abseits des Platzes enorm wichtig für die Mannschaft und macht uns allen viel Freude. Wir hoffen und wünschen uns nun, dass er bald wieder spielt und auch auf dem Platz eine solche Rolle einnehmen kann.“

Michael Reschke über … die Zukunft des VfB II

„Wir führen weiterhin Gespräche. Ich denke, wir werden frühestens im Februar eine Entscheidung fällen. Bis dahin wollen wir weiter verschiedene Gedanken in unsere Planung einfließen lassen.“

Michael Reschke über … Andreas Hinkel

„Andreas Hinkel wird jetzt seine Fußballlehrer-Ausbildung machen. Unabhängig davon, wie die Entscheidung rund um den VfB II ausfällt wird Andi im Stab beim VfB Stuttgart bleiben. Das ist alles klar besprochen.“

