VfB Stuttgart im Trainingslager Holger Badstuber darf seine Trainingsintensität selbst steuern

Von pma 02. August 2018 - 16:22 Uhr

Holger Badstuber ist aktuell mit individueller Trainingssteuerung unterwegs. Vom Trainer hat er die Erlaubnis, dies selbstständig zu entscheiden.





Grassau - Seinen letzten Auftritt im Kreis der Mannschaftskollegen hatte er gegen die SD Eibar. In der 67. Minute verließ er mit leicht unrundem Gang das Feld. Marcin Kaminski ersetzte ihn. Seitdem ist Holger Badstuber auf dem Trainingsplatz nicht mehr gesehen worden. Bis zu diesem Donnerstagmorgen.

Als die Mannschaft die hochintensive Einheit (mehr dazu im Liveblog aus Grassau) beinahe beendet hatte, kam Badstuber aus dem Kraftraum auf den Platz. Zuerst absolvierte er einige Läufe, später kamen Kopfball-, und Passübungen dazu. Eine klassische Maßnahme der individuellen Trainingssteuerung.

Wann diese zum Einsatz kommt, entscheidet Badstuber selbst. Er hat von Trainer Tayfun Korkut die Erlaubnis, zuweilen bei leichteren Beschwerden quasi seine eigene Trainingssteuerung zu betreiben. Eine Ausnahmeregelung, die übrigens auch für Daniel Didavi gilt, der jedoch aktuell keinen Gebrauch davon macht.

Am Freitagmorgen steht nun die letzte Trainingseinheit des Sommertrainingslagers in Grassau an. Korkut kündigte eine „große Spielform“ an, bei der er alle verfügbaren Spieler zum Einsatz bringen möchte. Basierend auf den Eindrücken von Donnerstag scheint gut möglich, dass Badstuber dabei sein wird. Bei Christian Gentner und Santiago Ascacibar sieht es dagegen so aus, dass es noch nicht für sie reichen wird. Beide trainieren ebenfalls seit Tagen individuell.