VfB Stuttgart im Trainingslager Erik Thommy: „Wir müssen den Ball flach halten“

Von Philipp Maisel 30. Juli 2018 - 11:15 Uhr

VfB-Spieler Erik Thommy knüpft im Trainingslager der Stuttgarter nahtlos an die Leistungen in der Rückrunde an. Er dämpft jedoch auch die im Umfeld teils aufkommende Euphorie.





Grassau - Erik Thommy ist seit letztem Winter beim VfB Stuttgart. Der Mittelfeldwirbler darf getrost als Volltreffer von Sportchef Michael Reschke bezeichnet werden. Lediglich 500.000 Euro musste der VfB investieren. Thommy avancierte sofort zum Stammspieler, gab dem Team wichtige Offensivimpulse und machte in 14 Spielen zwei Treffer und vier Vorlagen.

Auch in der Vorbereitung im Trainingslager in Grassau am Chiemsee zeigt sich, dass der 23-Jährige an die gezeigten Leistungen anzuknüpfen vermag. Thommy trainiert stark und überzeugte auch im Testspiel gegen Eibar, wo er das 1:0 erzielen konnte. „Ich versuche eben der Mannschaft bestmöglich zu helfen, das hat geklappt“, kommentierte er seine Leistung auf dem hauseigenen Facebook-Kanal lapidar.

Ohnehin ordnet der gebürtige Ulmer seine persönlichen Interessen denen der Mannschaft unter. „Ich denke wir müssen den Ball flach halten, auch wenn wir eine gute Rückrunde gespielt haben“, so Thommy. Er blickt schon auf die kommende Hinrunde: „Wir müssen schauen, dass wir einen guten Start in die Saison hinlegen und dann, dass wir Spiel für Spiel unsere Leistung bringen.“

Gleichzeitig dämpft er die teilweise zu spürende Euphorie in seinem Umfeld. Es gelte „möglichst schnell den Klassenerhalt sichern. Was dann hinten raus noch möglich ist, werden wir sehen.“