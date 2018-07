VfB Stuttgart im Trainingslager Darum testet der VfB zwei Mal innerhalb von 28 Stunden

Von Philipp Maisel 28. Juli 2018 - 11:50 Uhr

Innerhalb von gerade einmal 28 Stunden stehen für den VfB Stuttgart zwei Testspiele an. Trainer Tayfun Korkut erklärt die ungewöhnliche Maßnahme.





Grassau - Zwei Testspiele hat der VfB Stuttgart vor der Brust, zwei Mal geht es gegen Hochkaräter – und das alles innerhalb von nur 28 Stunden. SD Eibar (Sonntag, 14.30 Uhr) und Basaksehir FK (Montag, 18.30 Uhr) heißen die Gegner, jeweils etablierte Erstligisten aus Spanien und der Türkei. Eine eher ungewöhnliche Maßnahme.

Doch Trainer Tayfun Korkut hat die Erklärung dafür parat. „Wir haben das bewusst so gewählt, um es entsprechend steuern zu können. Es ist wichtig, dass die Jungs jetzt Minuten in die Beine bekommen. Es geht auch darum, dass jeder seine Möglichkeiten bekommt, uns zu überzeugen“, so der Trainer. Heißt übersetzt: Das Rennen um die Stammplätze ist eröffnet. Es ist geplant, dass die Spieler jeweils lange Einsätze bekommen. Denkbar sind auch zwei getrennte Mannschaften die das jeweilige Spiel bestreiten, schließlich stehen 23 Spieler zur Verfügung.

„Das werden zwei sehr gute Tests gegen starke Gegner. Das wird knackig“, so Korkut weiter, der sich auch auf das Wiedersehen mit Abdullah Avci und Emre Balözoglu freut. Schließlich hat er mit Balözoglu noch selbst zusammen gespielt und mit Abdullah Avci hat er in Co-Trainer-Funktion die türkische Nationalmannschaft betreut.

„Wenn wir diese zwei Spiele hinter uns haben können wir das Training in der Restwoche besser steuern. Sonst hätten wir deutlich mehr Rücksicht nehmen müssen, um in den Spielen die nötige Frische zu haben“, so Korkut weiter, der die Spiele als „Highlights“ bezeichnete. Spätestens am Montagabend wird sich zeigen, welche Erkenntnisse die Testspiele liefern werden. Beide Spiele gibt es bei uns im Liveticker.