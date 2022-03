1 Orel Mangala im limitierten Sondertrikot, das nachhaltig produziert wurde. Foto: VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart und sein Ausrüster setzen ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Die Mannschaft wird gegen Borussia Mönchengladbach in einem Sondertrikot spielen, das auch limitiert in den Handel kommt.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart und sein Ausrüster Jako setzen ein Zeichen für die Nachhaltigkeit und gegen die Wegwerfgesellschaft. In einer längeren Projektphase wurde ein Sondertrikot entwickelt. Die Mannschaft wird in diesem gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker) auflaufen, alle vom Team getragen Shirts gehen im Nachgang in die Versteigerung für den guten Zweck.

Nachdem bereits alle Trikots dieser Saison aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wurden, geht man nun noch einen Schritt weiter. Das Jersey wurde komplett aus recyceltem Textilmaterial hergestellt. Durch eine Kreislaufwirtschaft für Textilien können Kleidungsstücke als Textilabfälle durch innovative Technologien in neue Polyesterfasern umgewandelt werden – der VfB und Jako zeigen dies nun beispielhaft. Inwieweit allerdings die komplette Produktionskette inklusive der Arbeitsbedingungen der Angestellten auf ihre Nachhaltigkeit überprüft wurden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

VfB-Sondertrikot auf 1893 Stück limitiert

Sicher ist, dass ab sofort eine limitierte Stückzahl von 1893 Exemplaren käuflich zu erwerben ist. Das Trikot ist cremefarben gehalten und weist den traditionellen roten Brustring auf. „VfBfairplay – Wir tragen Verantwortung – Für Cannstatt – Für Stuttgart – Für unsere Welt“ steht eingeprägt als Botschaft auf der Vorderseite des Jerseys, das es für 84,95 Euro (ohne Beflockung) im ausgewählten Handel gibt.

Für jedes verkaufte Shirt spendet der Club fünf Euro für eine Aufforstungsinitiative in Kenia. Das Pflanzen der Bäume wird gemeinsam mit dem „NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.“ und dessen lokalen Partner „Cranes Conservation Volunteers (CCV)“ realisiert. Damit unterstützt der VfB die Klimaschutzmaßnahmen am Setima Escarpment am Lake Ol’Bolossat in Kenia, einem Naturschutzgebiet.

„Der VfB setzt mit diesem Trikot Maßstäbe, denn die Wiederverwertung genutzter Textilien ist der bisher nachhaltigste Ansatz in der Kleidungsproduktion. Dass wir dafür ein Beispiel geben können, macht uns sehr stolz“, wird Rouven Kasper, der neue Vorstand Marketing und Vertrieb beim VfB in der Mitteilung zitiert. „Darüber hinaus ist das Trikot auch richtig schick geworden und wir hoffen, dass es uns im Heimspiel gegen Mönchengladbach am Samstag Glück bringt“, so Kasper weiter.