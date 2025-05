VfB Stuttgart im Pokalfinale: VfB-Fans zeigen beeindruckende Choreo

Zu einem stimmungsvollen Endspiel im DFB-Pokal gehören auch die Choreografien der beiden Vereine vor dem Anpfiff. Und nachdem die Messlatte insbesondere durch die Darbietung der Fans des 1. FC Kaiserslautern im Finale des vergangenen Jahres ziemlich hoch gelegen hatte, blickten Liebhaber dieses Schauspiels nun mit Spannung in die beiden Kurven des VfB Stuttgart und Armina Bielefeld.

Sie wurden nicht enttäuscht. Als die Spieler den Rasen gegen 19.50 Uhr betraten, zeigten beide Fanlager tolle Choreos. Aufseiten der Stuttgarter waren das Äffle & Pferdle zu sehen. Dazu war der Spruch zu lesen: „Des glaubsch au koim, mit’m Pokal wiedr hoim“. Auch die Bielefelder ließen sich nicht lumpen und füllten ihre Kurve aus.

Die Choreo der Bielefelder. Foto: Dirk Preiß

Kurz danach erfolgte der Anpfiff, bei dem der VfB gegen den Drittligameister seinen vierten Pokalsieg (nach 1954, 1958 und 1997) einfahren könnte. Für die Arminia wäre es der erste Sieg in diesem Wettbewerb. Der Gewinner darf sich nicht nur über den Titel freuen, sondern spielt in der kommenden Saison auch in der Europa League.