VfB Stuttgart im Pokalfinale: So begründet der VfB den vorzeitigen Wechsel des Trikotsponsors

So begründet der VfB den vorzeitigen Wechsel des Trikotsponsors

1 Bisher spielen die Nachwuchsteams des VfB, hier Laurin Ulrich von der U 21, in Trikots mit dem LBBW-Schriftzug. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart zieht überraschend den Wechsel des Trikotsponsors schon für das Pokalfinale vor. Warum? Das sagen Alexander Wehrle und Rouven Kasper.











Völlig überraschend wird sich der VfB Stuttgart am Samstagabend (20 Uhr) im Pokalfinale von Berlin in einem teils neuen Gewand präsentieren. Den markanten Brustring auf dem Trikot der Stuttgarter wird in der Partie gegen Arminia Bielefeld nicht der bisherige Sponsor Winamax mit seinem Schriftzug zieren, sondern die LBBW. Das haben das Unternehmen und der VfB mittlerweile offiziell bestätigt.