VfB Stuttgart im Pokalfinale: Alle wollen Public Viewing: aber noch einige Fragen offen

1 So war es bei EM: Public Viewing auf dem Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Absicht ist erklärt: Es soll zum Pokalfinale ein Public Viewing auf dem Schlossplatz geben. Der Teufel steckt allerdings im Detail. Eine der drängenden Fragen: Wer zahlt es?











Es saßen die Richtigen beinander. Beim Sieg des VfB Stuttgart am Mittwochabend im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Leipzig jubelten auf der Tribüne hernach Landesvater Winfried Kretschmann, Finanzminister Danyal Bayaz, Stuttgarts OB Frank Nopper und Thomas Pollak von der Veranstaltunsgesellschaft in.Stuttgart miteinander. Dabei konnten sie gleich mal diskutieren, was man denn nun am 24. Mai zum Pokalfinale in der Stadt so treibt.