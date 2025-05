VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale: Nanu – Maximilian Mittelstädt und Fabian Wohlgemuth sind schon in Berlin

1 Objekt der Begierde – der VfB will am 24. Mai den DFB-Pokal in Berlin gewinnen. Foto: imago/Nordphoto

Das große Pokalfinale wirft seine Schatten voraus. An diesem Montag steigt eine besondere Veranstaltung in Berlin rund ums Endspiel zwischen dem VfB und Arminia Bielefeld.











Link kopiert



Es gehört zur Tradition rund um das DFB-Pokalfinale, dass ein paar Wochen vorher im Beisein von Vertretern beider Finalteilnehmer das Objekt der Begierde an den DFB und die Stadt Berlin übergeben wird. An diesem Montag ist es wieder so weit mit der Zeremonie – um 14.30 Uhr startet das so genannte „Cup Handover“, wie immer im Roten Rathaus in der Hauptstadt.