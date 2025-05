VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale: „In die Ostkurve gehören unsere Fans auch hin“

1 Zum zweiten Mal steht Stürmer Ermedin Demirovic im Pokalfinale. Wie 2022 mit dem SC Freiburg besetzen diesmal die VfB-Fans die beliebte Ostkurve des Berliner Olympiastadions. Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur, Baumann (2)

Ermedin Demirovic ist der einzige Stuttgarter, der bereits im DFB-Pokalfinale stand. Dass die VfB-Anhängerschaft die bessere Seite des Berliner Olympiastadions bekommen hat, freut den Stürmer.











Er ist der Einzige beim VfB Stuttgart mit Erfahrung in einem DFB-Pokalfinale. In der Saison 2021/22, es war seine zweite Spielzeit beim SC Freiburg, erreichte Ermedin Demirovic mit den Breisgauern das Endspiel in Berlin, das man nach Stand von 1:1 nach 90 Minuten letztlich im Elfmeterschießen mit 2:4 gegen RB Leipzig verlor.