VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale: Fabian Wohlgemuth: „Die ganze Region giert nach dem Titel“

1 Peilt den DFB-Pokalsieg an: VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Foto: imago/Jan Huebner

Am Montagmittag fand in Berlin die offizielle Übergabe des DFB-Pokals vor dem Finale zwischen dem VfB und Arminia Bielefeld statt – mit drei Vertretern der Weiß-Roten und einigen Anekdoten.











Link kopiert



Fabian Wohlgemuth und Maximilian Mittelstädt hatten einen Tag nach dem 4:0-Erfolg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg gleich ihr nächstes Heimspiel – es war eines außer der Reihe und fand am Montagmittag in der Hauptstadt statt. Die beiden gebürtigen Berliner waren die offiziellen Vertreter des VfB Stuttgart bei der Veranstaltung, die jedes Jahr vor dem DFB-Pokalfinale steigt – dem so genannten Cup-Handover, der Pokalübergabe also, die immer im Roten Rathaus von Berlin stattfindet.