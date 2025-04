VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale: Arminia Bielefeld: Jeder Besitzer einer Dauerkarte bekommt ein Ticket fürs Finale

Das große DFB-Pokalfinale und die begehrten Eintrittskarten: Das Thema bewegt die Massen, weil die Massen nach Berlin wollen am 24. Mai. Und weil es massenhaft Absagen und Enttäuschungen gab zuletzt für die Fans des VfB Stuttgart, da die Nachfrage das Angebot massiv überstiegen hat – sei es beim Verkauf der knapp 24 000 Tickets, die dem VfB zustehen, oder dem offiziellen DFB-Ticketverkauf mit neutralen Plätzen, bei dem 1,6 Millionen Anfragen eingingen.

Aber wie regelt eigentlich der Finalgegner Arminia Bielefeld den Verkauf seiner 24 000 Finalkarten? Klar ist: Es gibt massive Unterschiede zum VfB. Denn während die Fans, die in Stuttgart eine Dauerkarte haben, kein Vorkaufsrecht oder Ähnliches für das Pokalfinale genießen, ist das in Bielefeld genau andersherum.

Denn wer ein Saisonticket für die Heimspiele auf der berühmten Alm hat, der hat seinen Platz im Endspiel im Berliner Olympiastadion sicher. Der Vorverkauf bei der Arminia beginnt am 17. April für Inhaber einer Sitzplatz-Dauerkarte, für Stehplätze ist der Start am 22. April. Die Arminia kommunizierte das Vorkaufsrecht klipp und klar so: Die Besitzer der Dauerkarten für die aktuelle Drittligasaison dürfen eine Karte für das Finale in Berlin kaufen.

Bielefeld hat in dieser Drittligasaison knapp 10 500 Dauerkarten verkauft. Zum Vergleich: der VfB hat rund 38 000 Saisontickets verkauft. Allein dieser Unterschied zeigt, dass es der Arminia deutlich leichter fällt, seinen Dauerkartenbesitzern fürs Finale in Berlin eine Eintrittskarte zu ermöglichen.

Ab dem 25. April veranstaltet der Drittligist dann eine Verlosung für Vereinsmitglieder. Voraussetzung ist, dass sie spätestens am 31. März dieses Jahres Mitglied bei Arminia Bielefeld geworden sind. Sollten nach den ersten beiden Verkaufsphasen noch Tickets verfügbar sein, können ab dem 29. April auch Mitglieder Karten erwerben, die nach dem 31. März und bis Donnerstag, 10. April (18 Uhr) – also nach den beiden Halbfinals – eine Mitgliedschaft bei der Arminia abgeschlossen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fans noch zum Zug kommen, wird dabei aber als sehr gering eingeschätzt.

Unter den besagten Neumitgliedern könnten nun – theoretisch – auch besonders findige Fans des VfB Stuttgart sein, die nach dem Halbfinalsieg über RB Leipzig noch schnell eine Mitgliedschaft beim Finalgegner Arminia Bielefeld in der Hoffnung auf den Erwerb von Endspieltickets abgeschlossen haben. Ob es sie gibt, ist offen.