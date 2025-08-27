VfB Stuttgart im DFB-Pokal: „Werden wir analysieren“ – die Lehren aus dem Pokal-Spektakel

Beim VfB läuft nach dem emotionalen Erfolgserlebnis die Aufarbeitung der Pokalpartie in Braunschweig. Welche Baustellen es schnell zu schließen gilt.
Da stand er also. Erschöpft, glücklich, kopfschüttelnd. Weit nach Mitternacht unternahm Ermedin Demirovic in den Katakomben des Eintracht-Stadions in Braunschweig den durchaus anspruchsvollen Versuch, das vorangegangene Geschehen auf dem Rasen zu sortieren und einzuordnen. Was nicht einfach war ob des turbulenten Spielverlaufs. „Ich habe so etwas auch noch nie erlebt, es war wirklich brutal“, befand der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem denkwürdigen 12:11-Sieg seines Teams nach Elfmeterschießen in der ersten Pokalrunde beim Zweitligisten. Mit ständigen Führungswechseln, Chancen, Toren, Emotionen.