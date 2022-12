1 Enttäuscht: U-19-Trainer Nico Willig Foto: Baumann

Die U-19-Junioren des VfB Stuttgart müssen den Traum von der Titelverteidigung des DFB-Pokals begraben. Im Viertelfinale schied die Mannschaft von Trainer Nico Willig am Sonntag aus – sie musste sich beim FC Schalke mit 0:1 n. V. geschlagen geben. Damit missglückte die Revanche für das verloren gegangene Finale um die Deutsche B-Juniorenmeisterschaft im vergangenen Sommer. Damals standen viele der jetzigen U-19-Junioren noch für die U 17 auf dem Platz und unterlag den Schalkern im Elfmeterschießen. Nun also die nächste knappe Niederlage gegen S04. Für die VfB-Junioren bleibt nur noch der Wettbewerb in der Bundesliga, wo die Mannschaft auf einem eher enttäuschenden sechsten Platz in die Winterpause geht.

Torwarttalent Dennis Seimen verhindert höhere Niederlage

Die Fans im Gelsenkirchener Parkstadion sahen am Sonntag Vormittag in den 90 Minuten der regulären Spielzeit eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Immer wieder rettete der starke Schlussmann Dennis Seimen seine Mannschaft vor einem Rückstand. In der sechsten Minute der Verlängerung war dann aber auch das große Torwarttalent des VfB machtlos. An einen Kopfball brachte er zwar noch die Hände dran, gegen den Nachschuss von Keke Topp war dann aber auch Seimen machtlos – 0:1. In den letzten Minuten drückten die Gäste um VfB-Angreifer Karlo Kuranyi, Sohn des früheren VfB-Torjägers Kevin, noch einmal aufs Tor der Schalker – vergebens.